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24 сентября, 07:30

Общество

Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19

Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19

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Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом коронавируса ХЕС, который распространяется в Европе. Он похож на штамм "омикрон", однако распространяется быстрее.

Пока что новый подвид коронавируса чаще всего встречается в Центральной Европе. В других частях мира его идентифицируют реже. В России же все еще доминируют старые линии COVID-19. Специалисты рекомендуют не забывать про меры предосторожности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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