24 сентября, 07:30Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19
Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом коронавируса ХЕС, который распространяется в Европе. Он похож на штамм "омикрон", однако распространяется быстрее.
Пока что новый подвид коронавируса чаще всего встречается в Центральной Европе. В других частях мира его идентифицируют реже. В России же все еще доминируют старые линии COVID-19. Специалисты рекомендуют не забывать про меры предосторожности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.