В Москве за неполные сутки выпало рекордное количество осадков

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки, это является рекордом.

По прогнозам синоптиков, ливень продолжится ночью и закончится только во второй половине дня воскресенья, 25 сентября. В связи с непогодой в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, городские службы работают в усиленном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.