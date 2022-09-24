"Чтобы Родину нашу поддержал": мобилизованных провожают родственники

В России в связи с ситуацией на Украине объявлена частичная мобилизация. Вместе с теми, кто мобилизован, к военкоматам приходят и родственники и друзья.

"Мой сын. 22 года. Второй раз в военкомате его провожаю. С хорошими мыслями и хорошими напутствиями, чтобы родину нашу поддержал и Родина наша была великолепна. Всего хорошего пацанам, которые настраиваются на счет армии", – рассказал один из провожающих.

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