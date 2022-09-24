"Настрой боевой": в Москве появятся временные пункты мобилизации

В России в связи с ситуацией на Украине объявлена частичная мобилизация. В Москве откроются временные пункты мобилизации. Так, они появятся в Музее Москвы, Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее героев Советского Союза и России.

Отмечается, что это позволит комфортно организовать прием посетителей и избавить от неудобств москвичей, которые живут рядом с военкоматами. Оттуда ко временным пунктам будет ходить специальный транспорт.

"Настрой отличный боевой, а что сделать? Вчера пришел некоторые дела семейные уладить. И вот мы здесь", – рассказал пришедший в военкомат молодой человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.