"Родина сказала надо – значит будет исполнять долг": мобилизованных провожают родственники

В России в связи с ситуацией на Украине объявлена частичная мобилизация. Подпавших по мобилизацию провожают родственники и друзья.

Провожающие абсолютно адекватно восприняли решение молодых людей прийти в военкомат и отправиться на сборы.

"Родина сказала надо – значит будет исполнять свой долг. Мальчик абсолютно никаких действий не делал, пришла повестка он сразу пришел, сам он достаточно хорошо к этому отнёсся положительно", – сказал другой провожающий.

При этом отмечается, что молодые люди не бегут, приходят в военкомат самостоятельно. "Значит мы их правильно воспитали", – добавил мужчина.

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