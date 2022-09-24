"Едем защищать страну": мобилизованные россияне продолжают прибывать к военкоматам

В Госдуму внесен проект о единовременной выплате в размере 300 тысяч рублей для мобилизованных. Предлагается также освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения службы и предоставить ряд других компенсаций.

Тем временем, в Москве появятся временные пункты мобилизации. Их откроют в Музее Москвы, Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее героев Советского Союза и России. Это позволит комфортно организовать прием мобилизованных и избавить от неудобств москвичей, которые живут рядом с военкоматами.

Тем временем россияне продолжают прибывать к военкоматам. Один из москвичей, который попал под мобилизацию, рассказал, что был призвал поскольку подпадает под критерии годности и что намерен защищать свою семью и страну в целом.

"Ну что, едем защищать страну, все. <...> Настрой отличный боевой, а что сделать. Вчера пришел некоторые дела семейные уладить. И вот мы здесь", – сказал молодой человек, отметив, что идет на службу ради защиты матери, жены и двух сестер.

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