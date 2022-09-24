Ливень в столице продлиться 36 часов. Ожидается, что сегодня в городе выпадет до 28 миллиметров осадков, это три четверти от климатической нормы за месяц.

Метеорологи уже объявили оранжевый уровень погодной опасности. А городские службы работают в усиленном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

