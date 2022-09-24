Авиакомпании РФ вернут деньги пассажирам, попавшим под мобилизацию

"Аэрофлот" и Nordwind объявили о возврате денег за билеты пассажирам, которые будут мобилизованы после 21 сентября. А еще российские авиаперевозчики возобновляют рейсы в Тайланд и на Шри-Ланку.

Но смогут ли теперь выезжать за границу россияне, которые числятся в запасе? И на каких условиях, учитывая ситуацию, можно будет вернуть деньги за путевки? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

