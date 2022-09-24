"Настрой боевой": в Белгороде к военкомату прибывают даже те, кто еще не получил повестки

В России в связи с ситуацией на Украине объявлена частичная мобилизация. В Белгороде к военкомату уже съезжаются даже те, кто еще не получил повестки. В основном это мужчины в возрасте около 30 лет.

"Настрой боевой. В армии служил, в ВДВ. Сейчас призвали. Иду по добровольной инициативе. Пришла повестка. Не стал долго откладывать и решил прийти", – рассказал один из мобилизованных.

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