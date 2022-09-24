"Чтобы родину нашу поддержал": родители провожают мобилизованных в военкоматы

Попавшие под частичную мобилизацию россияне продолжают прибывать к военкоматам. Вместе с ними приходят их семьи. Женщины провожают на службу мужей, а родители – детей.

"Второй раз в военкомате его провожаю. С хорошими мыслями и хорошими напутствиями. Чтобы Родину нашу поддержал, и Родина наша была великолепна. Всего хорошего пацанам", – сказал отец одного из мобилизуемых.

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