"Мы не переживаем. Нам нужно за Россию": мобилизованные делятся чувствами пред отъездом

В столице откроют временные пункты мобилизации. Они появятся в Музее Москвы, Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее героев Советского Союза и России. Это позволит комфортно организовать прием мобилизованных и избавить от неудобств москвичей, которые живут рядом с военкоматами.

Тем временем россияне продолжают прибывать к военкоматам и делиться своими чувствами перед отправкой на защиту родины. Так, один из мобилизованных москвичей рассказал, что сам он не переживает и готов идти защищать родину.

"Родители, конечно, переживают. Мы не переживаем. Нам нужно [идти] за Россию. Пойдем.Я с детства помогаю людям. <...> Я работал и в хирургическом отделении, и в травматологическом, так что я готов", – сказал он.

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