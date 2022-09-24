Новости часа: на референдуме в ДНР не зафиксировали нарушений

Украинские силовики обстреливают Донецк в попытке сорвать референдум, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

На референдуме в ДНР нарушений не зафиксировано, добавил при этом Пушилин.

С мобилизованными гражданами работодателям запрещено расторгать договоры и контракты, сообщил военный комиссар Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

