В ГД оценили предложение Кадырова о мобилизации 50% силовиков

Привлекать к защите страны людей обученных и подготовленных – правильная идея, однако в этом вопросе не следует бросаться в крайности. Так депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова мобилизовать 50% сотрудников российских силовых ведомств.

"Я считаю, что в этих словах есть доля правильного акцента, <...> я считаю, что обороной, защитой страны должны заниматься максимально подготовленные и обученные люди, это железобетонный факт", – сказал парламентарий.

При этом, бросаться в крайности здесь не нужно, уверен он. По его словам, представители силовых ведомств и без того обязаны защищать страну и делают это.

Хамзаев также прокомментировал распространяемые в последние дни фейки о мобилизации. Он подчеркнул, что подобные ложные сообщения являются частью гибридной войны, которую Украина ведет с Россией.

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