Москвичам ответили на вопросы о частичной мобилизации в РФ

За минувшие дни у россиян накопилось много вопросов относительно частичной мобилизации. В частности, всех волнуют многочисленные фейки, которые способствуют панике в Сети.

На вопросы о частичной мобилизации в эфире телеканала Москва 24 ответили обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец и депутат Госдумы Султан Хамзаев.

