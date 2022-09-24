Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за дождя

Из-за затяжного дождя в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Ливень не утихнет еще как минимум сутки. Только за прошедшие 12 часов в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. Городские службы работают в усиленном режиме. В выходные максимальная температура воздуха составит плюс 8–10 градусов.

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