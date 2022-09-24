Стало известно, можно ли уезжать из России в период частичной мобилизации

Решение о частичной мобилизации вызвало массу вопросов у тех, кто собирался за границу. Главный из них – могут ли теперь выезжать граждане в запасе и с военным билетом.

Туристический рынок тоже откликнулся на новость: тут же повысились цены на авиабилеты. В Ереван и Стамбул, например, в 2–3 раза.

На каких условиях в текущей ситуации можно будет вернуть деньги за тур? И выпустят ли все-таки тех, кто пока не получил повестки? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

