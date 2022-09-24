До 75% месячной нормы осадков выпадет в Москве в субботу

Ливень в столице не утихнет как минимум сутки. Из-за затяжного дождя метеорологи объявили оранжевый уровень погодной опасности. Городские службы работают в усиленном режиме.

Ожидается, что в субботу в Москве выпадет до 75% сентябрьской нормы осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

