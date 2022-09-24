В ГД предупредили о фейках о частичной мобилизации

Сотни тысяч фейков о частичной мобилизации обнаружили в интернете за последние сутки. Об этом сообщили в Госдуме. В сети, например, активно распространяют сообщения о том, что якобы мужчинам вручают повестки прямо на улице, а еще на некоторых сайтах появилась фейковая база мобилизованных, причем настоящих призывников там так и не обнаружили.

О том, как распознать ложную информацию, – в сюжете телеканала Москва 24.

