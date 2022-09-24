Москвичей предупредили о сильном дожде

Ливень в столице не утихнет как минимум сутки. Из-за сильного дождя метеорологи объявили оранжевый уровень погодной опасности. Ожидается, что в субботу в городе выпадет до 40% сентябрьской нормы.

В МЧС просят водителей не парковаться под деревьями и быть осторожнее на дорогах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

