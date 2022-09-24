Москвичам рассказали о последних событиях в мире

Венгрия продолжит выдавать россиянам шенгенские визы. Об этом заявил министр иностранных дел страны. Он подчеркнул, что это касается и многократных разрешений на въезд в страну. А также напомнил, что Венгрия не принимала решения об остановке выдачи виз гражданам России.

Финляндия между тем ограничит въезд россиянам, в том числе и по визам, выданным другими странами. И это произойдет уже в ближайшие дни. Исключение составят только поездки по работе, учебе или для посещение родственников.

Из Эстонии депортировали россиянина, который встал на защиту мемориала с танком Т-34 в Нарве, демонтированного в августе. Талллин аннулировал вид на жительство Андрея Сущева. В Эстонии у него осталась больная мать, недвижимость и автомобиль. Имущество россиянина власти намерены передать гражданам Украины. Сейчас мужчина находится в Ивангороде. В Ленинградской области ему предоставили временное жилье и материальную помощь.

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