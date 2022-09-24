Минцифры займется делами IT-специалистов, не получивших отсрочку от призыва

Минцифры РФ просит имеющих право на отсрочку, но получивших отказ граждан связаться с ведомством, написав письмо на help@digital.gov.ru. Это касается IT-специалистов, работников сферы связи и медиа.

Работник должен получить в своей организации пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора. Министерство обработает документы и направит в Минобороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

