Россияне с 1 октября смогут запретить банковские переводы от своего имени

Запретить банковские переводы от своего имени россияне смогут с 1 октября. Клиенты будут самостоятельно устанавливать в банке "вето" на денежные переводы либо ограничивать максимальную сумму для транзакции на определенный период времени.

Такую меру вводит Центробанк. Эксперты считают, что это нововведение должно помочь людям избежать необоснованных финансовых утрат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

