Мобилизованные россияне продолжают прибывать к военкоматам

В военные комиссариаты по всей России прибывают мобилизованные граждане. Так, в Белгороде к военкомату съезжаются люди, даже не получившие повестки. В основном, это мужчины в возрасте около 30 лет.

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