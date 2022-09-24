Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за сильного дождя

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильных осадков. Метеорологи предупреждают о рекордном дожде, который будет идти 36 часов подряд.

При этом в городе ожидается похолодание, температура воздуха упадет примерно на пять градусов. Сегодня термометры покажут в районе 5-10 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

