Оснований говорить о новом локдауне в России нет – Попова

Глава Роспотребнадзора заявила, что оснований говорить о новом локдауне в России нет. При этом, заболеваемость ОРВИ увеличивается.

Вернувшиеся из отпусков, вновь собравшиеся коллективы, понижение температуры – все это дает рост заболеваемости респираторными инфекциями и коронавирусом.

Велика угроза повторного заражения у тех, кто уже перенес коронавирус раньше. Им необходимо вакцинироваться, в том числе от гриппа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.