Тишковец рассказал москвичам о погоде в ближайшие дни

Выходные москвичи проведут в облачном вихре, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Начиная с 24 сентября в городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

"В субботу, воскресенье и понедельник в регионе будет закручиваться своеобразный антициклонический вихрь, а значит без облаков и дождей не обойдется. Температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной нормы. Ночами это плюс 3–8 градусов и днем плюс 7–2", – сказал Тишковец.

Из-за этого объявлен желтый уровень погодной опасности. Дожди продолжатся вплоть до понедельника. Видимость на дорогах будет сильно снижена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.