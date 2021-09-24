Россиянам рассказали, что именно сенаторы предлагают поправить в Семейном кодексе

"Все ровно наоборот" – так сенатор Елена Мизулина прокомментировала новости о новом законопроекте Совета Федерации. Поправки в Семейный кодекс регламентируют процесс изъятия детей у родителей.

До этого в СМИ появилась информация, что это право планируют передать МВД. Однако, по словам Мизулиной, сейчас заходить в дом и забирать ребенка могут только полицейские. В законопроекте эти полномочия получают органы опеки и социальные работники. Но кардинально меняется сама практика оказания защиты ребенку.

Детей предлагают забирать из семьи, когда есть вступивший в законную силу обвинительный приговор, либо если родителей нет дома или они находятся в неадекватном состоянии. Но упраздняется оценка условий проживания, чтобы, по словам Елены Мизулиной, детей не забирали из дома только потому что в квартире грязно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.