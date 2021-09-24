Эксперт объяснил рост числа заболевших COVID-19 в Москве

В Москве увеличилось количество заболевших коронавирусом. Рост заболеваемости объяснил вирусолог Максим Скулачев.

"Во-первых, активизировалась социальная жизнь людей. В первую очередь, пошли в школу школьники, в институт – студенты. Все вернулись с дач и отпусков. Сейчас все ведут себя активнее, больше социальных контактов, поэтому вирусу проще распространяться", – сказал Скулачев.

Он отметил, что сейчас общество имеет дело с другим штаммом коронавируса – "Дельта". По словам эксперта, его единственное и главное отличие в том, что он гораздо более заразен.

Также в связи с увеличением заболеваемости COVID-19 в столичном транспорте усилили проверки масочного режима. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.