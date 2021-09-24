В Сети возмутились поведением мужчины, который заставил собаку бежать за машиной

Жители Якутска выложили в Сеть ролик, на котором преданная собака, надрываясь, бежит за своим хозяином. Тот едет в машине и сосем не замечает своего друга. Как рассказывают очевидцы, пса несколько раз чуть не сбивали на перекрестке, но он все равно продолжал бежать. Причем заметно, что собака уже немолодая.

Люди возмущены таким отношением к животному, с водителем удалось поговорить, но на все претензии он ответил, что его питомец ко всему привык и ничего не боится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.