Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за ветра. Порывы могут усилиться до 15 метров в секунду. Кроме того, вохдух прогреется до +10 градусов.

"В пятницу синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться влиянием очередного североатлантического циклона с запада, из-за чего небо снова постепенно нахмурится, пройдет дождь, а температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной нормы", – сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Однако бабье лето в Москву все-таки заглянет, говорят синоптики. По их словам, в середине следующей недели в столице будет сухо и солнечно, а температура поднимется до +15 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.