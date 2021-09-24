Орнитологи составили календарь миграции птиц

В Москве отследили трафик птиц и по этим данным составили календарь пернатой миграции.

Первыми, еще в конце лета, на юг улетели стрижи, соловьи, славки и камышевки. В сентябре город покинули ласточки, кукушки, мухоловки и кулики.

В октябре настанет очередь водоплавающих. Мигрируют широконоска и чирок-трескунок, горихвостка и пеночка. Чуть позже начнут отлетать скворцы, зяблики и дрозды, чайки и дрозды-рябинники.

Последними в ноябре на юг улетят дикие гуси. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.