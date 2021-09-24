За несколько дней в Москве выпало более половины месячной нормы осадков

62% месячной нормы осадков выпало за несколько дней в Москве. При этом в городе очень холодно и ветрено. Такое случается в сентябре раз в 3–4 года, говорят синоптики.

Между тем метеорологи все еще надеются на бабье лето. По их словам, в середине следующей недели в столице должно стать сухо и солнечно.

При этом большого потепления ждать не стоит: температура поднимется максимум до 15 градусов тепла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.