Последние летние церемонии бракосочетания прошли на станции метро "Маяковская". Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в этом году число дат увеличили. Поэтому на уникальной площадке в столичной подземке создали семьи уже 19 пар. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Регистрации проходят ночью, чтобы не мешать пассажирам. В центре зала устанавливают арку, а церемонию на путях сопровождают два состава. Свадебный сезон 2025 года на станции не закончен: впереди еще две даты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.