Форма поиска по сайту
Новости

24 августа, 08:45

Общество

Клещи будут активны до ноября в столичном регионе

Клещи будут активны до ноября в столичном регионе. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.

Встреча с членистоногими может закончиться бореллиозом или энцефалитом, особенно если не сделана прививка. Клещи любят тень и влажность. Для прогулок в парках и лесах лучше выбирать закрытую одежду и пользоваться репеллентами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

