24 августа, 08:45Общество
Клещи будут активны до ноября в столичном регионе
Клещи будут активны до ноября в столичном регионе. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.
Встреча с членистоногими может закончиться бореллиозом или энцефалитом, особенно если не сделана прививка. Клещи любят тень и влажность. Для прогулок в парках и лесах лучше выбирать закрытую одежду и пользоваться репеллентами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Около 10 тыс раз москвичи обратились за медицинской помощью после укуса клещей
- В медицинские учреждения Подмосковья из-за укусов клещей обратились 5 тыс человек