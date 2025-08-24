Клещи будут активны до ноября в столичном регионе. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.

Встреча с членистоногими может закончиться бореллиозом или энцефалитом, особенно если не сделана прививка. Клещи любят тень и влажность. Для прогулок в парках и лесах лучше выбирать закрытую одежду и пользоваться репеллентами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



