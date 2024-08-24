Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 07:30

Общество

Нутрициолог рассказала, как получить максимальную пользу от семечек

Нутрициолог рассказала, как получить максимальную пользу от семечек

Более 40 свадеб пройдет в Гостином дворе в рамках форума "Москва 2030"

Еще 52 человека прибыли в столицу из Курской области

"Москва сегодня": уровень заболеваемости коронавирусом в РФ вырос на треть за неделю

"Время новых. Шоу": икра свежего вылова

Антициклон в Москве полностью перехватил инициативу

Курьеры в Москве стали одними из самых востребованных сотрудников

Синоптики заявили, что лето в столичном регионе может задержаться до середины сентября

Новости часа: безопасность во время трех футбольных матчей РПЛ обеспечат 2 700 человек

Тигрица Барышня из Московского зоопарка теперь находится под опекой

Употребление подсолнечных семечек способствует выработке гормона радости. В этом продукте содержатся магний и фолиевая кислота, которые способствуют образованию серотонина и помогают бороться со стрессом.

Нутрициолог Ольга Панова рассказала зрителям телеканала Москва 24, что для получения максимальной пользы от семечек их необходимо покупать сырыми и неочищенными. По словам эксперта, в жареных семечках содержится меньше полезных веществ. Также специалист посоветовала приобретать несоленый продукт.

Читайте также
обществоедавидеоНика КараваеваМаксим ШаманинЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика