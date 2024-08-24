Нутрициолог рассказала, как получить максимальную пользу от семечек

Употребление подсолнечных семечек способствует выработке гормона радости. В этом продукте содержатся магний и фолиевая кислота, которые способствуют образованию серотонина и помогают бороться со стрессом.

Нутрициолог Ольга Панова рассказала зрителям телеканала Москва 24, что для получения максимальной пользы от семечек их необходимо покупать сырыми и неочищенными. По словам эксперта, в жареных семечках содержится меньше полезных веществ. Также специалист посоветовала приобретать несоленый продукт.

