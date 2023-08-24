Новости часа: Дептранс призвал москвичей быть внимательными за рулем из-за тумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дептранс столицы призвал москвичей быть внимательными за рулем из-за тумана. Видимость на дороге местами упадет до 200 метров.

Договор о комплексном развитии участка в поселении Краснопахорское подписан на Московском урбанфоруме, передает столичный КЭПиЗО.

Школы Москвы самостоятельно примут решение о формате линейки 1 сентября. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.