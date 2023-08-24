Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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24 августа, 23:00

Общество

Новости часа: Дептранс призвал москвичей быть внимательными за рулем из-за тумана

Новости часа: Дептранс призвал москвичей быть внимательными за рулем из-за тумана

В Москве и области ожидается ледяной туман

Новости часа: в Москве работают над повышением зарплат в промышленности

Туман накроет Москву в ночь на 25 августа

Собянин заявил, что на долю Москвы приходится более 20% всего ВВП России

Новости часа: почти 900 га земли передала Москва инвесторам для реализации инвеспроектов

Дептранс рекомендовал столичным водителям быть аккуратнее из-за ожидающегося тумана

МЧС предупредило о тумане в столице в ночь на 25 августа

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве сформирован новый транспортный каркас

Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявили в столичном регионе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дептранс столицы призвал москвичей быть внимательными за рулем из-за тумана. Видимость на дороге местами упадет до 200 метров.

Договор о комплексном развитии участка в поселении Краснопахорское подписан на Московском урбанфоруме, передает столичный КЭПиЗО.

Школы Москвы самостоятельно примут решение о формате линейки 1 сентября. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.

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