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Общество

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Пункт работает по принципу одного окна. Там можно подать заявление и пройти медицинский осмотр. Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по номеру 117 и прочесть на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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