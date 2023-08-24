Места скопления людей могут начать страховать в России – СМИ

В России могут начать страховать места скопления людей. Такой законопроект дал правительству и ЦБ Совет Федерации, пишут "Известия". В Центробанке РФ подчеркнули, что нововведение должно стимулировать владельцев повысить безопасность объекта перед покупкой полиса.

Данный закон обяжет владельцев кинотеатров, ресторанов, торговых центров и заведений общепита страховать всех, кто находится на их территории. Это позволит людям в случае инцидента получить компенсацию до трех миллионов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.