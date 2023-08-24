07:45Общество
Места скопления людей могут начать страховать в России – СМИ
В России могут начать страховать места скопления людей. Такой законопроект дал правительству и ЦБ Совет Федерации, пишут "Известия". В Центробанке РФ подчеркнули, что нововведение должно стимулировать владельцев повысить безопасность объекта перед покупкой полиса.
Данный закон обяжет владельцев кинотеатров, ресторанов, торговых центров и заведений общепита страховать всех, кто находится на их территории. Это позволит людям в случае инцидента получить компенсацию до трех миллионов рублей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.