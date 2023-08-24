Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Общество

Дефицит автомоек и шиномонтажей может возникнуть в РФ – СМИ

Дефицит автомоек и шиномонтажей может возникнуть в РФ – СМИ

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В больших городах РФ может возникнуть дефицит автомоек и шиномонтажей. Об этом пишут "Известия". Причиной автоэксперты называют реорганизацию промышленных зон – на их месте в мегаполисах появляются жилые комплексы, торговые и бизнес-центры.

При этом площадок для станций техобслуживания в большинстве случаев не предусмотрено. В итоге это может сказаться на безопасности дорожного движения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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