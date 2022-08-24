Новости последнего часа: москвичей предупредили об аномальной жаре до конца недели

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экстремальная жара ждет Москву и область до 29 августа. Местами обещают до 35 градусов. Об этом сообщили в МЧС.

Посольство РФ направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника освободителям. Об этом заявила дипмиссия.

Фонтан "Годы войны" на Поклонной горе начали промывать ко Дню города. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.