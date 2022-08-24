Москвичи показали, какая температура у них за окном

Москвичи показали фото термометров за своими окнами. В столице настоящий африканский зной.

В Бабушкинском районе градусник показывает почти 44 градуса. На Водном стадионе больше 50 градусов. А в Некрасовке столбики термометров поднялись выше 40 градусов.

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