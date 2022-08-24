Новости последнего часа: МЧС заявило об аномальной жаре в Москве до 29 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС распространило экстренное предупреждение о жаре в Москве до 29 августа.

Правительство запускает новую программу расселения аварийного жилья. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Спасатели завершили эвакуацию 38 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае. Об этом сообщили в МЧС.