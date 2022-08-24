МЧС выпустило предупреждение об аномальной высокой температуре в Москве и Подмосковье в ближайшие дни. Фото с термометром прислали жители из Электроуглей. Там на солнце больше 40 градусов.

По словам синоптиков, дождя не ожидается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.