Вирусологи спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 в начале сентября в РФ

Аэропорт Сочи перегружен. Пассажиры пожаловались на огромные толпы у стоек регистрации. Все это может усилить ковидную волну, прокомментировали вирусологи. Они спрогнозировали рост заболеваемости в начале сентября и связали это с окончанием туристического сезона.

Как уберечь себя от новых штаммов коронавируса и будут ли в ближайшее время вводить антиковидные меры? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.