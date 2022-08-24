Туристы рассказали об огромных очередях в аэропорту Сочи

Аэропорт Сочи снова перегружен. Пассажиры жалуются на огромные толпы у стоек регистрации.

Все это может усилить ковидную волну, говорят вирусологи. Они прогнозируют рост заболеваемости в начале сентября и связывают такие прогнозы с окончанием туристического сезона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.