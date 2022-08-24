Пассажиры пожаловались на огромные толпы в аэропорту Сочи

Аэропорт Сочи перегружен людьми. Пассажиры жалуются на огромные толпы у стоек регистрации.

Все это может усилить ковидную волну, говорят вирусологи. Они прогнозируют рост заболеваемости в начале сентября, и связывают такие прогнозы с окончанием туристического сезона.

Как уберечь себя от новых штаммов коронавируса? И будут ли в ближайшее время вводить антиковидные меры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.