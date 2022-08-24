Новости последнего часа: синоптики пообещали до 33 градусов в Москве 24 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 33 градусов обещают 24 августа в Москве. Синоптики объявили повышенный уровень погодной опасности.

68 километров трамвайных путей отделят от проезжей части в этом году в Москве. Об этом сообщил Дептранс.

Четыре баржи с людьми сорвало с якоря около Сахалина. Об это заявили в МЧС.