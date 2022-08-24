Высокий уровень пожарной опасности объявили в столичном регионе

В столичном регионе объявили высокий уровень пожарной опасности. Жара не спадает, и в МЧС стали опасаться, что могут загореться торфяники. Их регулярно проверяют, специалисты выехали в Шатурский район, который находится на особом контроле.

При этом ситуация со смогом в столице остается сложной – зной, по прогнозам, сохранится до конца недели, а в Рязанской области продолжают гореть леса, площадь пожаров за сутки выросла на четверть.

Почему не удается справиться с огнем? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.