Американский ипподром в штате Вашингтон заполнили десятки динозавров. Более 150 человек в костюмах доисторических ящеров вышли на стометровку. И это стало рекордом за всю историю соревнований.

Впрочем, "Гонку тиранозавров" в городе Оберн начали проводить с 2019 года. Но с каждым разом участников становится больше. Организовали два забега – для взрослых и детей. Им необходимо в громоздком костюме преодолеть дистанцию в 1/16 мили – это примерно 100 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.