Телезрителям рассказали о развитии программы "Московский экскурсовод"

В столице рассказали о развитии программы "Московский экскрурсовод" для выпускников школ и студентов колледжей. Проект реализуется с 2017 года. За это время количество участников утроилось по сравнению с первым набором.

Так, в прошлом сезоне свой уникальный экскурсионный маршрут разработали более 2 тысяч человек. Программа обучения предполагает изучение истории и культуры, иностранных языков, технику публичных выступлений и навыки оказания первой медицинской помощи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.